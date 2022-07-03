GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ederken çalışmalara TOMA'lar da destek veriyor.
Bu arada balyaların üzerine düşmesi sonucu bir itfaiye aracı ile kamyonet alev aldı. Kamyonet tamamen yanarken itfaiye aracı ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
SON DURUM BİLGİSİ EKLENDİ
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz