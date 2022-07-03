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GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

03.07.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DURUM BİLGİSİ EKLENDİ

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ederken çalışmalara TOMA'lar da destek veriyor.

Bu arada balyaların üzerine düşmesi sonucu bir itfaiye aracı ile kamyonet alev aldı. Kamyonet tamamen yanarken itfaiye aracı ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

SON DURUM BİLGİSİ EKLENDİ

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

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yangın Kahramanmaraş

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