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GÜNCELLEME - Karabük'te sağanak nedeniyle bir ev yıkıldı, bir bina hasar gördü

28.06.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenice ilçesinde yıkılan 2 katlı ev ile yan yatan 4 katlı bina, dron ile görüntülendi DRON GÖRÜNTÜLERİ VE RÖPORTAJLAR EKLENDİ

Karabük'ün Yenice ilçesinde önceki gün başlayan ve etkisini giderek artıran sağanağın ardından oluşan selde, Tır köyündeki 2 katlı bir ev yıkıldı, 4 katlı bir bina ise yan yattı.

Köy muhtarı İlhan Özgün, AA muhabirine, köyün selde hasar gördüğünü söyledi.

Bazı evlerin de su altında kaldığını anlatan Özgün, "İki katlı bir ev yıkıldı, 4 katlı bir bina da yan yatı. Herhangi bir can kaybı yok. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Devlet yetkilileri, bakanlarımız beni aradı bilgi aldı. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Köy sakinlerinden Fehmi Kelesir ise selin bir anda geldiğini ve taş duvarları yıktığını belirtti.

Evlerinin, önlem amaçlı daha önce boşaltıldığını anlatan Kelesir, her selde köyün sorun yaşadığını anlattı.

Ferzane Akbıyık da evinin altı katını su bastığını ve evinin oturulacak durumda olmadığını belirterek, çok korktukları için evde kalamadıklarını kaydetti.

Münevver Akbıyık da sel nedeniyle evini boşalttığını ve dün komşusunda kaldığını söyledi.

Sabah geldiğinde, evlerin yıkıldığını gördüğünü aktaran Akbıyık, "Evimin alt katı gitti. Eşyaları boşalttılar. Kalacak yerimiz yok. Garip kaldık. Eşimin emekleri gitti." ifadelerini kullandı.

Öte yandan selin ardından hasar gören evler, AA tarafından dron ile görüntülendi.

GÜNCELLEME - Karabük'te sağanak nedeniyle bir ev yıkıldı, bir bina hasar gördü

- Yenice ilçesinde yıkılan 2 katlı ev ile yan yatan 4 katlı bina, dron ile görüntülendi DRON GÖRÜNTÜLERİ VE RÖPORTAJLAR EKLENDİ

Karabük'te sağanak nedeniyle bir ev yıkıldı, bir bina hasar gördü

Karabük'te sağanak nedeniyle bir ev yıkıldı, bir bina hasar gördü

Karabük'te sağanak nedeniyle bir ev yıkıldı, bir bina hasar gördü

Karabük'te sağanak nedeniyle bir ev yıkıldı, bir bina hasar gördü

Karabük'te sağanak nedeniyle bir ev yıkıldı, bir bina hasar gördü

Karabük'te sağanak nedeniyle bir ev yıkıldı, bir bina hasar gördü

Karabük'te sağanak nedeniyle bir ev yıkıldı, bir bina hasar gördü

Karabük'te sağanak nedeniyle bir ev yıkıldı, bir bina hasar gördü

Karabük'te sağanak nedeniyle bir ev yıkıldı, bir bina hasar gördü

Karabük'te sağanak nedeniyle bir ev yıkıldı, bir bina hasar gördü

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