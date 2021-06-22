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  4. GÜNCELLEME - Kars merkezli 4 ilde "kazanma garantili kupon" vaadiyle dolandırıcılıktan 5 kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Kars merkezli 4 ilde "kazanma garantili kupon" vaadiyle dolandırıcılıktan 5 kişi tutuklandı

22.06.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Kars merkezli 4 ilde, sosyal medya üzerinden verdikleri reklamlarla "kazanma garantili kupon" vadedip dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları çalışmalar sonucu sosyal medya üzerinden verdikleri reklamlarla spor müsabakalarıyla ilgili "kazanma garantili kupon" yaptıklarını vadedip "bahis danışmanlığı" adı altında mağdurların paralarını dolandırdıkları iddiasıyla Kars, Mersin, Muğla ve İzmir'de 17 Haziran 2021'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda yakalanan 17 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bu kişilerden örgüt elebaşı E.A'nın yanı sıra T.B.K, S.A, M.A, T.A, K.Y, S.C, K.Ç. ve İ.Ş, sağlık kontrolünden geçirilip Kars Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan T.B.K, M.A, İ.Ş, E.A. ve S.C. tutuklandı, diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medya hesaplarını kar amacı gütmek için çeteye bilerek kullandırdıkları gerekçesiyle yakalanan 8 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 3 kişinin arandığı belirtildi.

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GÜNCELLEME - Kars merkezli 4 ilde "kazanma garantili kupon" vaadiyle dolandırıcılıktan 5 kişi tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Kars merkezli 4 ilde "kazanma garantili kupon" vaadiyle dolandırıcılıktan 5 kişi tutuklandı

Kars merkezli 4 ilde "kazanma garantili kupon" vaadiyle dolandırıcılıktan 5 kişi tutuklandı

Kars merkezli 4 ilde "kazanma garantili kupon" vaadiyle dolandırıcılıktan 5 kişi tutuklandı

Kars merkezli 4 ilde "kazanma garantili kupon" vaadiyle dolandırıcılıktan 5 kişi tutuklandı

Kars merkezli 4 ilde "kazanma garantili kupon" vaadiyle dolandırıcılıktan 5 kişi tutuklandı

Kars merkezli 4 ilde "kazanma garantili kupon" vaadiyle dolandırıcılıktan 5 kişi tutuklandı

Kars merkezli 4 ilde "kazanma garantili kupon" vaadiyle dolandırıcılıktan 5 kişi tutuklandı

Kars merkezli 4 ilde "kazanma garantili kupon" vaadiyle dolandırıcılıktan 5 kişi tutuklandı
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Kars

Kars Namaz Vakitleri 22 Haziran Salı

İmsak
02:31
Sabah
04:30
Öğle
12:15
İkindi
16:14
Akşam
19:49
Yatsı
21:39

Kars Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Salı

Çelebi Eczanesi
Merkez
Tamer Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
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