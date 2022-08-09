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  4. GÜNCELLEME - Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a yönelik saldırıya ilişkin 9 şüpheli adliyeye gönderildi

GÜNCELLEME - Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a yönelik saldırıya ilişkin 9 şüpheli adliyeye gönderildi

09.08.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİYEYE SEVK BİLGİSİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'ın evinin önünde darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıtaş'ın, Orhantepe Mahallesi'nde 5 Ağustos'ta akşam saatlerinde evinin önüne motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğraması ve yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin çok kapsamlı inceleme yürüttü.

Yapılan çalışmalarda, Alevi Derneği Kurulu üyesi Naki D. (48) ile mağdur Selami Sarıtaş arasında kişisel husumet bulunduğu, Naki D'nin, Sarıtaş'ın itibarının zedelenmesi için yardım istediği Murat D'nin (41) durumu Muhittin F'ye (32) söylediği, bu kişinin durumu aktardığı Serkan G'nin (36) Ahmet Y. (30) ile saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

Araştırmanın devamında, Naki D, Murat D, Muhittin F, Serkan G. ve Ahmet Y'nin yanı sıra konuyla ilişkisi olduğu belirlenen 4 şüphelinin daha kimliğini tespit eden polis, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Ayrıca, 15 ikamet ve bir iş yerinde yapılan aramalarda pompalı tüfek ile olayda kullanıldığı belirlenen motosiklet ele geçirildi.

Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

GÜNCELLEME - Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a yönelik saldırıya ilişkin 9 şüpheli adliyeye gönderildi

ADLİYEYE SEVK BİLGİSİ EKLENDİ

Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a yönelik saldırıya ilişkin 9 şüpheli yakalandı

Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a yönelik saldırıya ilişkin 9 şüpheli yakalandı

Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a yönelik saldırıya ilişkin 9 şüpheli yakalandı

Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a yönelik saldırıya ilişkin 9 şüpheli yakalandı

Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a yönelik saldırıya ilişkin 9 şüpheli yakalandı

Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a yönelik saldırıya ilişkin 9 şüpheli yakalandı

Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a yönelik saldırıya ilişkin 9 şüpheli yakalandı

Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a yönelik saldırıya ilişkin 9 şüpheli yakalandı

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