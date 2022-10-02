GÜNCELLEME - Kaş'ta makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Sarıbelen Mahallesi'ndeki makilikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler alevlere 7 uçak ve 3 helikopterle havadan, 13 arazöz ve 80 yangın söndürme işçisiyle karadan müdahale ediyor. Kaş Belediyesi ekipleri de çalışmalara destek veriyor.
Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Ekipler, alevlerin yerleşim yerine sıçramaması için önlem alıyor.
Bu arada, yangın nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşanıyor.
- Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor - Alevlerin yerleşim yerine sıçramaması için önlem alınıyor DETAYLAR EKLENDİ
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