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GÜNCELLEME - Kaş'ta ormanlık alanda yangın çıktı

21.09.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş: - "Alevlerin yayılımı kesildi, hemen hemen yangın kontrol altına alındı diyebiliriz" KAŞ BELEDİYE BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını başladı.

Ova Mahallesi Çaykenarı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanın fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Kaş Kaymakamı Murat Öztürk ve İlçe Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, bölgede incelemelerde bulunarak, söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İşçilere ayran, su ve yiyecek dağıtan Ulutaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 65 işçinin yangına 6 arazöz, 4 su tankeri, 2 kepçe ile müdahale ettiğini söyledi.

Çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Ulutaş, "Alevlerin yayılımı kesildi, hemen hemen yangın kontrol altına alındı diyebiliriz. Ekiplerimizle sahadayız." dedi.

GÜNCELLEME - Kaş'ta ormanlık alanda yangın çıktı

- Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş: - "Alevlerin yayılımı kesildi, hemen hemen yangın kontrol altına alındı diyebiliriz" KAŞ BELEDİYE BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Kaş'ta ormanlık alanda yangın çıktı

Kaş'ta ormanlık alanda yangın çıktı

Kaş'ta ormanlık alanda yangın çıktı

Kaş'ta ormanlık alanda yangın çıktı

Kaş'ta ormanlık alanda yangın çıktı

Kaş'ta ormanlık alanda yangın çıktı

Kaş'ta ormanlık alanda yangın çıktı

Kaş'ta ormanlık alanda yangın çıktı

Kaş'ta ormanlık alanda yangın çıktı

Kaş'ta ormanlık alanda yangın çıktı

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antalya orman yangını kaş

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