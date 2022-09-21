GÜNCELLEME - Kaş'ta ormanlık alanda yangın çıktı

İşçilere ayran, su ve yiyecek dağıtan Ulutaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 65 işçinin yangına 6 arazöz, 4 su tankeri, 2 kepçe ile müdahale ettiğini söyledi.

- Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş: - "Alevlerin yayılımı kesildi, hemen hemen yangın kontrol altına alındı diyebiliriz" KAŞ BELEDİYE BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

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