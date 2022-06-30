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  4. GÜNCELLEME - Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmalarından 4'üncü gün de sonuç alınamadı

GÜNCELLEME - Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmalarından 4'üncü gün de sonuç alınamadı

30.06.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DETAYLAR VE ÇALIŞMALARA ARA VERİLMESİ EKLENDİ

Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Küre ilçesinde sele kapılan genci arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

İkizciler köyünden geçen Uzunöz Çayı'nda kaybolan orman işçisi Recep Bakırcı'nın (22) bulunması için yürütülen çalışmalara 4'üncü gün devam edildi.

Arama çalışmalarına Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Kastamonu Jandarma Arama Kurtarma (JAK), JÖAK Su Altı Arama, İHH Arama Kurtarma, ANDA Derneği ile AFAD ekipleri katıldı.

Çalışmalar, İkizciler köyünden Uzunöz Çayı'nın denize döküldüğü İnebolu'nun Özlüce köyüne kadarki 37 kilometrelik mesafede yürütüldü.

ANDA Arama Kurtarma ekibinden Hakan Biz, AA muhabirine, çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların dere yatağı ile çevresinde yürütüldüğünü anlatan Biz, hiçbir şeyin gözden kaçmaması için en küçük detayı bile atlamadıklarını vurguladı.

Ulaşımın olmadığı dere içindeki noktalara AFAD koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterle ekipler indirildi.

Aramalara, havanın kararmasının ardından ara verildi.

İhsangazi ilçesi Yarışlar köyü nüfusuna kayıtlı orman işçisi Recep Bakırcı, 27 Haziran'da şiddetli yağışın başlaması üzerine ormanlık alanda yaşadığı kulübeden ayrılmış, İkizciler köyünden geçerken çaya kapılarak gözden kaybolmuştu. Bu sırada Bakırcı'yı gören bir kadının ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

GÜNCELLEME - Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmalarından 4'üncü gün de sonuç alınamadı

DETAYLAR VE ÇALIŞMALARA ARA VERİLMESİ EKLENDİ

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmalarından 4'üncü gün de sonuç alınamadı

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmalarından 4'üncü gün de sonuç alınamadı

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmalarından 4'üncü gün de sonuç alınamadı

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmalarından 4'üncü gün de sonuç alınamadı

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmalarından 4'üncü gün de sonuç alınamadı

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmalarından 4'üncü gün de sonuç alınamadı

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmalarından 4'üncü gün de sonuç alınamadı

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmalarından 4'üncü gün de sonuç alınamadı

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmalarından 4'üncü gün de sonuç alınamadı

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmalarından 4'üncü gün de sonuç alınamadı

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