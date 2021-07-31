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GÜNCELLEME - Kayseri'de baraj gölünde kaybolan ikisi çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

31.07.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KAYIP 3 KİŞİNİN CESEDİNİN BULUNMASI EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Sarımsaklı Barajı gölünde kaybolan ikisi kız çocuğu 3 kişinin cesedi sudan çıkarıldı.

Melikgazi ilçesinde girdikleri Sarımsaklı Barajı'nda gözden kaybolan H.M. (10) ve S.A. (16) ile yakınlarını kurtarmaya çalışırken gölde kaybolan A.T'yi arama çalışmaları havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Olay yerinde jandarma geniş güvenlik önemli alırken, AFAD, Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Turkuaz Arama Kurtarma ekipleri, kaybolan çocuklar ile kadını bulmak için çalışmalara katıldı.

Konya'dan ve Mersin'den Polis Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda, ikisi kız çocuğu 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Baraj kıyısına aileleriyle pikniğe giden kız çocukları H.M. ve S.A, dün girdikleri gölde gözden kaybolmuş, çocukların yakını A.T. de kurtarma amacıyla girdiği gölde kaybolunca arama çalışması başlatılmıştı.

GÜNCELLEME - Kayseri'de baraj gölünde kaybolan ikisi çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

KAYIP 3 KİŞİNİN CESEDİNİN BULUNMASI EKLENDİ

Kayseri'de baraj gölünde kaybolan ikisi çocuk 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Kayseri'de baraj gölünde kaybolan ikisi çocuk 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Kayseri'de baraj gölünde kaybolan ikisi çocuk 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Kayseri'de baraj gölünde kaybolan ikisi çocuk 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Kayseri'de baraj gölünde kaybolan ikisi çocuk 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Kayseri'de baraj gölünde kaybolan ikisi çocuk 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
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