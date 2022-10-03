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GÜNCELLEME - Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi törenle memleketine uğurlandı

03.10.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞEHİDİN NAAŞININ MEMLEKETİNE GÖNDERİLMESİ VE TÖREN EKLENDİ

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde trafik kazasına müdahale eden jandarma ekibine otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit'ın cenazesi memleketi Kayseri'ye gönderildi.

Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 39 ABH 448 plakalı otomobil ile M.M. yönetimindeki 39 ABV 978 plakalı otomobilin D-100 kara yolunun 2. kilometresinde kaza yapması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler trafik güvenliği amacıyla bölgede tedbir aldı.

Bu sırada K.S. yönetimindeki 39 SK 997 otomobil, kaza yerinde bulunan uzman çavuşlar Hüseyin Cerit (42) ile Ekrem Kılıç'a çarptı.

Kazada uzman çavuşlar Cerit ve Kılıç yaralandı.

Uzman çavuşlar ile diğer kazada yaralanan 2 kişi, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Cerit, ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, valiliğin sosyal medya hesabından şehit Cerit için taziye mesajı yayımladı.

Şehit Cerit için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Şehidin naaşı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden alınarak İl Jandarma Komutanlığı bahçesine getirildi.

Burada şehit için saygı duruşunda bulunuldu. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından dua edildi.

Şehidin 16 yaşındaki kızı Defne, tabuta sarılarak "Baba kalk beni lütfen yalnız bırakma" diyerek gözyaşı döktü, asker selamı verdi.

Şehidin cenazesi daha sonra memleketi Kayseri'ye gönderildi.

Törene, şehidin ailesi, yakınları, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, kurum müdürlüleri, siyasi parti temsilcileri ile askeri erkan katıldı.

GÜNCELLEME - Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi törenle memleketine uğurlandı

ŞEHİDİN NAAŞININ MEMLEKETİNE GÖNDERİLMESİ VE TÖREN EKLENDİ

Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi törenle memleketine uğurlandı

Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi törenle memleketine uğurlandı

Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi törenle memleketine uğurlandı

Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi törenle memleketine uğurlandı

Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi törenle memleketine uğurlandı

Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi törenle memleketine uğurlandı

Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi törenle memleketine uğurlandı

Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi törenle memleketine uğurlandı

Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi törenle memleketine uğurlandı

Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi törenle memleketine uğurlandı

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