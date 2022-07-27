GÜNCELLEME - Kırklareli'nde üvey babasını bıçaklayarak öldüren genç ile dedesi adliyede

Özerler Mahallesi'nde bir kahvehanede F.P. (16) ile üvey babası Okay F. (46) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada F.P, Okay F'yi bıçakla yaralamıştı.

ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE SEVKİ EKLENDİ

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