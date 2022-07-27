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GÜNCELLEME - Kırklareli'nde üvey babasını bıçaklayarak öldüren genç ile dedesi adliyede

27.07.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE SEVKİ EKLENDİ

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tartıştığı üvey babasını bıçaklayarak öldüren genç ile şüpheliye yardım ettiği ileri sürülen dedesi adliyeye sevk edildi.

Özerler Mahallesi'ndeki bir kahvehanede tartıştığı üvey babası O.F'yi bıçaklayarak öldüren F.P'nin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen dedesi A.M, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ekiplerinin oluşturduğu kontrol noktasında yakalandı.

Gözaltına alınan dede, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Şüpheli F.P. ile şüphelinin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen dede A.M'nin polis merkezindeki işlemleri tamamlandı.

Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, Lüleburgaz Adliyesi'ne sevk edildi.

Özerler Mahallesi'nde bir kahvehanede F.P. (16) ile üvey babası Okay F. (46) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada F.P, Okay F'yi bıçakla yaralamıştı.

Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Okay F, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Şüpheli gözaltına alınmıştı.

GÜNCELLEME - Kırklareli'nde üvey babasını bıçaklayarak öldüren genç ile dedesi adliyede

ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE SEVKİ EKLENDİ

Kırklareli'nde üvey babasını bıçaklayarak öldüren genç ile dedesi adliyede

Kırklareli'nde üvey babasını bıçaklayarak öldüren genç ile dedesi adliyede

Kırklareli'nde üvey babasını bıçaklayarak öldüren genç ile dedesi adliyede

Kırklareli'nde üvey babasını bıçaklayarak öldüren genç ile dedesi adliyede

Kırklareli'nde üvey babasını bıçaklayarak öldüren genç ile dedesi adliyede

Kırklareli'nde üvey babasını bıçaklayarak öldüren genç ile dedesi adliyede

Kırklareli'nde üvey babasını bıçaklayarak öldüren genç ile dedesi adliyede

Kırklareli'nde üvey babasını bıçaklayarak öldüren genç ile dedesi adliyede

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli Lüleburgaz dede üvey baba

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