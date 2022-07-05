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GÜNCELLEME - Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri çocuk 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

05.07.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VALİ BİROL EKİCİ'NİN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Nilüfer Turizm firmasına ait İbrahim Güner idaresindeki 16 ABE 743 plakalı otobüs, ilçe çıkışında şarampole devrildi.

Bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı.​​​​​​​

Kırklareli Valisi Birol Ekici, olay yerine gelerek bilgi aldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Vali Ekici, Edirne'den Bodrum'a giden yolcu otobüsünün Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrildiğini söyledi.

Kazada 1'i çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını ifade eden Ekici, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediğini kaydetti.

GÜNCELLEME - Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri çocuk 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

VALİ BİROL EKİCİ'NİN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi

Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi

Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi

Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi

Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi

Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi

Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi

Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi

Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi

Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi

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