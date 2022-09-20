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GÜNCELLEME - Kocaeli'de babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zihinsel engelli tutuklandı

20.09.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, babasını bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zihinsel engelli kişi tutuklandı.

Ulus Mahallesi 2150 Sokak'da evlerinde K.K. (27) ile babası Bayram K. (67) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.K, babasını bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayram K. yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÜNCELLEME - Kocaeli'de babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zihinsel engelli tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Kocaeli'de zihinsel engelli oğlu tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi öldü

Kocaeli'de zihinsel engelli oğlu tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi öldü

Kocaeli'de zihinsel engelli oğlu tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi öldü

Kocaeli'de zihinsel engelli oğlu tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi öldü

Kocaeli'de babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zihinsel engelli tutuklandı

Kocaeli'de babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zihinsel engelli tutuklandı

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