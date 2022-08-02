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GÜNCELLEME - Kocaeli'de binanın bahçesine devrilen midibüsteki 8 yolcu yaralandı

02.08.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, kontrolden çıktıktan sonra binanın bahçesine devrilen midibüsteki 8 yolcu yaralandı.

Engin Ayaz idaresindeki 41 J 0469 plakalı midibüs, Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi'ndeki durakta yolcu indirdikten sonra yeniden hareket etmeye başladığı sırada aniden durdu.

Geri gitmeye başlayan ve sürücüsünün kontrol edemediği midibüs, Hüseyin Nalbant'ın kullandığı 41 J 0237 plakalı midibüse çarptıktan sonra yol kenarındaki binanın bahçesine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evin bahçesine düşen midibüsteki yolculardan 8'i yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Sürücü Hüseyin Nalbant, gazetecilere, kendi aracına çarpan midibüsün durakta yolcu indirdikten sonra harekete geçtiği sırada aniden durduğunu belirterek, "Geri kaçan midibüs benim aracıma çarptıktan sonra binanın önüne düştü. Yokuştaki durakların ivedilikle kaldırılmasını istiyoruz." dedi.

Kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, geri giden midibüsün ters yöndeki başka bir midibüse arkadan çarpması ve daha sonra yol kenarındaki binanın bahçesine düşmesi yer alıyor.

GÜNCELLEME - Kocaeli'de binanın bahçesine devrilen midibüsteki 8 yolcu yaralandı

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ EKLENDİ

Kocaeli'de binanın bahçesine devrilen midibüsteki 8 yolcu yaralandı

Kocaeli'de binanın bahçesine devrilen midibüsteki 8 yolcu yaralandı

Kocaeli'de binanın bahçesine devrilen midibüsteki 8 yolcu yaralandı

Kocaeli'de binanın bahçesine devrilen midibüsteki 8 yolcu yaralandı

Kocaeli'de binanın bahçesine devrilen midibüsteki 8 yolcu yaralandı

Kocaeli'de binanın bahçesine devrilen midibüsteki 8 yolcu yaralandı

Kocaeli'de binanın bahçesine devrilen midibüsteki 8 yolcu yaralandı

Kocaeli'de binanın bahçesine devrilen midibüsteki 8 yolcu yaralandı

Kocaeli'de binanın bahçesine devrilen midibüsteki 8 yolcu yaralandı

Kocaeli'de binanın bahçesine devrilen midibüsteki 8 yolcu yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
midibüs yokuş

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