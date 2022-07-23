GÜNCELLEME - Kocaeli'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Yuvacık Yakacık Mahallesi Çataldere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
Yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre, 800 metrekaresi orman olmak üzere toplam 2,5 dönümlük alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAYLAR EKLENDİ
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