GÜNCELLEME - Kocaeli'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

İlk belirlemelere göre, 800 metrekaresi orman olmak üzere toplam 2,5 dönümlük alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

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