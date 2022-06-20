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  4. GÜNCELLEME - Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

20.06.2022 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALININ ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan kadın öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Yaşardoğu Caddesi'ne minibüsle gelen grup ile burada ikamet eden diğer grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gülten Ş. (33) ile Tayfur D. tabancayla vurularak, Tarık Ö. ise darbedilerek yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma ile Seka Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Gülten Ş, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Gülten Ş'nin hastane önünde bekleyen yakınları gözyaşı döktü.

Polis, kavgaya karışanların tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

GÜNCELLEME - Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

YARALININ ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

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