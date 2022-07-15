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  4. GÜNCELLEME - Kocaeli'de demir çelik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

GÜNCELLEME - Kocaeli'de demir çelik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

15.07.2022 05:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, demir çelik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alikahya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan demir çelik fabrikasının asitleme bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının başlamasının ardından işçiler fabrikadan çıkarıldı.

Yaralanma ve can kaybının olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İtfaiyenin soğutma çalışmalarının sürdürdüğü fabrikadaki yangın, hasara yol açtı.

GÜNCELLEME - Kocaeli'de demir çelik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Kocaeli'de demir çelik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de demir çelik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de demir çelik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de demir çelik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de demir çelik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de demir çelik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de demir çelik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de demir çelik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

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