GÜNCELLEME - Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangını fark eden çalışanlar, fabrikayı tahliye ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine çevre ilçelerden bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

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