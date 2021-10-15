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GÜNCELLEME - Kocaeli'de sürücüsü uygulamadan kaçan otomobilin sürüklediği polis yaralandı

15.10.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis memuru hastaneye kaldırıldı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı - Vali Seddar Yavuz, yaralı polisi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uygulama sırasında durdurduğu otomobilin sürücüsünün kaçmak için hareket etmesi üzerine sürüklenen polis memuru yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Ömer Türkçakal Bulvarı Yuvacık Sapağı mevkisinde uygulama sırasında 06 CHP 50 plakalı otomobili durdurdu.

Polis memuru B.Y'nin kontrol etmek istediği otomobilin sürücüsü, kaçmak için aracı hareket ettirdi. Bu sırada polis memuru durdurmaya çalıştığı otomobille bir süre sürüklendi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eski CHP İzmit İlçe Teşkilatı yöneticilerinden B.S'ye ait olduğu, yakalama ve haciz kararı bulunduğu belirtilen otomobil, Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda polis memurunun sürücüsü kaçan otomobille sürüklenmesi, çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

- "Şahsı en kısa zamanda yakalayıp adli mercilerin önüne çıkaracağız"

Polis memuru B.Y'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yavuz, vatandaşlardan tüm beklentilerinin kurallara uymaları olduğunu, yol uygulamalarının can ve mal kayıplarını en aza indirmek için gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kendini bilmez, kural tanımaz bir şahıs kontrol sırasında kaçmak suretiyle polis memurumuzu yaralamış. Aslında milletimizi yaralamıştır. Gencecik, yeni mesleğe başlamış bir evladımız neredeyse ölümden döndü. Geçici şuur kaybı yaşadı. Şu anda omzunda kırık ve dirseğinde problemleri var. Allah'a hamdolsun hayati tehlikesi bulunmuyor.

Buradan kamuoyuna bir kez daha çağrıda bulunuyorum, lütfen kurallara uyalım çünkü güvenlik birimlerimiz sizler için çalışıyor. Trafik kazasında bir can kaybı olduğunda hepimiz derinden üzülüyoruz. Hükümetimizin bu konuyla ilgili eylem planı var. Bu denetimleri bu yüzden yapıyoruz. Trafik denetimlerinde durdurulduğunuzda lütfen duralım. Durdurduktan sonra böyle ani hareketlerle görevlilerimizi tehlikeye atmayalım. Bunlar milletin evlatları, aslan parçaları bunlar. Sizler için çalışıyorlar, milletimiz için çalışıyorlar. Ortada herhangi bir olumsuz davranış da yok."

Yavuz, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri defalarca izlediğini dile getirerek, "İçimiz acıdı. Bu tür kendini bilmez, şahsiyeti gelişmemiş, topluma yük olan insanların da peşinden koşmaya devam edeceğiz. Şahsı henüz yakalamadık ama arkadaşlarımız yoğun çalışma gerçekleştiriyor. Şahsı en kısa zamanda yakalayıp adli mercilerin önüne çıkaracağız." diye konuştu.

Bir basın mensubunun, şüphelinin kimliğine yönelik sorusu üzerine, "Plaka belli. CHP yazan bir plaka ama biz burada bilgileri elde ettikten sonra daha net açıklama yaparız." karşılığını verdi.

- "Bunun kabul edilebilir yanı yok"

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da sürücünün kimlik kontrolü sırasında aracın aniden hareket etmesiyle polis memurunun yaklaşık 30 metre sürüklendiğini kaydetti.

Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Tipioğlu, "İnsanı insan yapan erdemlerden uzak ancak yaratıkların yapabileceği bir hadise. Şükürler olsun şu an hayati tehlikesi yok. Çok korktuk, geçici bir şuur kaybı yaşadı. Omzunda kırık ve dirseğinde çatlak mevcut. Bunun kabul edilebilir yanı yok. Milletine, bayrağına hizmet eden birinin aldığı muamele hiçbir yerde kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

GÜNCELLEME - Kocaeli'de sürücüsü uygulamadan kaçan otomobilin sürüklediği polis yaralandı

- Polis memuru hastaneye kaldırıldı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı - Vali Seddar Yavuz, yaralı polisi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Kocaeli'de sürücüsü uygulamadan kaçan otomobilin sürüklediği polis yaralandı

Kocaeli'de sürücüsü uygulamadan kaçan otomobilin sürüklediği polis yaralandı

Kocaeli'de sürücüsü uygulamadan kaçan otomobilin sürüklediği polis yaralandı

Kocaeli'de sürücüsü uygulamadan kaçan otomobilin sürüklediği polis yaralandı

Kocaeli'de sürücüsü uygulamadan kaçan otomobilin sürüklediği polis yaralandı

Kocaeli'de sürücüsü uygulamadan kaçan otomobilin sürüklediği polis yaralandı

Kocaeli'de sürücüsü uygulamadan kaçan otomobilin sürüklediği polis yaralandı

Kocaeli'de sürücüsü uygulamadan kaçan otomobilin sürüklediği polis yaralandı
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