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GÜNCELLEME - Konya'daki trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

03.07.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ARAÇ PLAKALARI VE İSİMLER EKLENDİ

KONYA - Konya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Dilara Çoban yönetimindeki 06 BCA 441 plakalı otomobil ile Koray Anık idaresindeki 35 BDP 313 plakalı otomobil, Konya-Beyşehir kara yolunun 55. kilometresinde çarpıştı.

Kazada 06 plakalı otomobilde bulunan Muammer Tan, Şeval Karabulut, Veli Büyükaydın, Nisa Nur ve Sait Belgemen olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada her 2 sürücü ile Ayşenur Boncuk ve Ela Ceylin Anık yaralandı.

Durumları ağır olan yaralılar Konya'daki hastanelere sevk edildi.

Cenazeler yapılan incelemenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

GÜNCELLEME - Konya'daki trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

ARAÇ PLAKALARI VE İSİMLER EKLENDİ

Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya

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