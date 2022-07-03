GÜNCELLEME - Konya'daki trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kazada 06 plakalı otomobilde bulunan Muammer Tan, Şeval Karabulut, Veli Büyükaydın, Nisa Nur ve Sait Belgemen olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada her 2 sürücü ile Ayşenur Boncuk ve Ela Ceylin Anık yaralandı.

ARAÇ PLAKALARI VE İSİMLER EKLENDİ

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