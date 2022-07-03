GÜNCELLEME - Konya'daki trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

KONYA - Konya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Dilara Çoban yönetimindeki 06 BCA 441 plakalı otomobil ile Koray Anık idaresindeki 35 BDP 313 plakalı otomobil, Konya-Beyşehir kara yolunun 55. kilometresinde çarpıştı.
Kazada 06 plakalı otomobilde bulunan Muammer Tan, Şeval Karabulut, Veli Büyükaydın, Nisa Nur ve Sait Belgemen olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada her 2 sürücü ile Ayşenur Boncuk ve Ela Ceylin Anık yaralandı.
Durumları ağır olan yaralılar Konya'daki hastanelere sevk edildi.
Cenazeler yapılan incelemenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
ARAÇ PLAKALARI VE İSİMLER EKLENDİ
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz