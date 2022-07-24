GÜNCELLEME - Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Küreci köyü ile Samrık köyü arasında kalan bölgedeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, 3 uçak, 6 helikopter, 38 arazöz ve 5 dozer sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, yaptığı açıklamada, yangını söndürmek için ekiplerin bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Bölgeye yangın söndürme uçağı ve helikopteri talep ettiklerini belirten Dündar, "Yangın, tepe yangını şeklinde sürüyor. Ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Şu anda yangını kontrol alma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 3 uçak ve 6 helikopterle orman yangınına havadan müdahale edildiği, 38 arazöz ve 5 dozerin de bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Ayrıca yangının, tepe yangını olduğu ve havadan müdahalenin gerçekleştirildiği bildirildi.