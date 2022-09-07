MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan ikinci orman yangını, kısmen kontrol altına alındı. Kırsal Kızılören Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine, bölgeye 11 helikopter, 6 uçak, 61 arazöz, 10 dozer ve 4 su tankeri, 4 TOMA, 22 itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede alevlerin yaklaştığı kırsal Heciz Mahallesi'nde bine yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvan güvenli bölgelere nakledildi. Orman işçileri, yangın alanında bulunan yaban hayvanlarını kurtardı, kaplumbağalara su verdi. - "Köyü tehdit eden bir yangına müdahale ettik" İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Heciz ile Kızılören mahalleleri arasında çıkan yangını yoğun çabalar sonucu kısmen kontrol altına aldıklarını söyledi. Soğutma çalışmasının sürdüğünü belirten Derince, "Herhangi bir can kaybı yok. Köyü tehdit eden bir yangına müdahale ettik." dedi. Soma Kaymakamı Fatih Akkaya da rüzgarın, yangına müdahaleyi zorlaştırdığına dikkati çekti. Civar il ve ilçelerden gelen ekiplerin müdahalesiyle yangının hemen hemen kontrol altına alınmak üzere olduğunu aktaran Akkaya, "Yerleşim yeriyle ilgili endişelerimiz vardı ancak o endişelerimiz çok şükür gerçekleşmedi. Şu an Heciz köyümüzle alakalı bir tehlike söz konusu değil. İçeride bulunan hayvanları tahliye ettik. Şu anda ekiplerin mücadelesi sürüyor." diye konuştu. Öte yandan, öğle saatlerinde Adil Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekipler tarafından söndürülmüştü.

GÜNCELLEME - Manisa Soma'da çıkan ikinci orman yangını kısmen kontrol altına alındı

- Kaymakam Fatih Akkaya: - "Yerleşim yeriyle ilgili endişelerimiz vardı ancak o endişelerimiz çok şükür gerçekleşmedi. Şu an Heciz köyümüzle alakalı bir tehlike söz konusu değil. İçeride bulunan hayvanları tahliye ettik" ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ İLE KAYMAKAMIN

Manisa Soma'da çıkan ikinci yangını kısmen kontrol altına alındı

Manisa Soma'da çıkan ikinci yangını kısmen kontrol altına alındı

Manisa Soma'da çıkan ikinci yangını kısmen kontrol altına alındı

Manisa Soma'da çıkan ikinci yangını kısmen kontrol altına alındı

Manisa Soma'da çıkan ikinci yangını kısmen kontrol altına alındı