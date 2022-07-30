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GÜNCELLEME - Manisa'da çamur altında kalan işçiyi arama çalışması sürüyor

30.07.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde çamur altında kalan iş makinesi operatörüne ulaşmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Dereköy mevkisinde, özel firma tarafından işletilen açık maden ocağında, sabah saatlerinde iş makinesiyle hafriyat çalışması yapan İbrahim Coşkun (47) ile İbrahim Demir (54) maden ocağındaki çamur havuzunun bendinin göçmesi sonucu şlam (bulamaç) altında kaldı.

İşçilerden İbrahim Coşkun, göçüğün altında kamyonun üzerine çıkmayı başardı.

İtfaiye ekiplerince kamyonun üzerinden alınan Coşkun, ambulansta yapılan muayenesinde sağlık sorunu bulunmadığı tespit edildi.

Çamurda kaybolan iş makinesi operatörü İbrahim Demir'e ulaşılması için de AFAD koordinesinde ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerin desteğiyle çalışma başlatıldı.

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ekiplerin ağır iş makineleriyle, arama çalışması sürüyor.

GÜNCELLEME - Manisa'da çamur altında kalan işçiyi arama çalışması sürüyor

İSİMLER VE DETAYLAR EKLENDİ

Manisa'da çamur altında kalan işçi için arama çalışması sürüyor

Manisa'da çamur altında kalan işçi için arama çalışması sürüyor

Manisa'da çamur altında kalan işçi için arama çalışması sürüyor

Manisa'da çamur altında kalan işçi için arama çalışması sürüyor

Manisa'da çamur altında kalan işçi için arama çalışması sürüyor

Manisa'da çamur altında kalan işçi için arama çalışması sürüyor

Manisa'da çamur altında kalan işçi için arama çalışması sürüyor

Manisa'da çamur altında kalan işçi için arama çalışması sürüyor

Manisa'da çamur altında kalan işçi için arama çalışması sürüyor

Manisa'da çamur altında kalan işçi için arama çalışması sürüyor

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