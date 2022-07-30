GÜNCELLEME - Manisa'da çamur altında kalan işçiyi arama çalışması sürüyor

Çamurda kaybolan iş makinesi operatörü İbrahim Demir'e ulaşılması için de AFAD koordinesinde ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerin desteğiyle çalışma başlatıldı.

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