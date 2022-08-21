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GÜNCELLEME - Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

21.08.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa’nın Kula İlçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Hamidiye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz ve 4 su tankeri ile müdahale başlattı.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında 5 dekar kızılçam ormanının zarar gördüğü belirlendi.

GÜNCELLEME - Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Manisa’da orman yangını kontrol altına alındı

Manisa’da orman yangını kontrol altına alındı

Manisa’da orman yangını kontrol altına alındı

Manisa’da orman yangını kontrol altına alındı

Manisa’da orman yangını kontrol altına alındı

Manisa’da orman yangını kontrol altına alındı

Manisa’da orman yangını kontrol altına alındı

Manisa’da orman yangını kontrol altına alındı

Manisa’da orman yangını kontrol altına alındı

Manisa’da orman yangını kontrol altına alındı

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Kula orman yangını orman genel müdürlüğü

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