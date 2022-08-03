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GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

03.08.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HAVADAN YAPILAN MÜDAHALEYE ARA VERİLMESİ EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'de çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 6 helikopter, 12 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi.

Söndürme çalışmalarında görev yapan 6 helikopter, havanın kararmasıyla müdahaleye ara verdi.

Sarp arazi yapısı nedeniyle bölgede alevlere müdahalede güçlük çekiliyor.

Ekipler, zorlu arazi koşullarında yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

HAVADAN YAPILAN MÜDAHALEYE ARA VERİLMESİ EKLENDİ

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'de orman yangını

Mersin'de orman yangını

Mersin'de orman yangını

Mersin'de orman yangını

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yangın Mersin Tarsus

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