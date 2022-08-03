GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

MERSİN (AA) - Mersin'de çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 6 helikopter, 12 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi.
Söndürme çalışmalarında görev yapan 6 helikopter, havanın kararmasıyla müdahaleye ara verdi.
Sarp arazi yapısı nedeniyle bölgede alevlere müdahalede güçlük çekiliyor.
Ekipler, zorlu arazi koşullarında yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
HAVADAN YAPILAN MÜDAHALEYE ARA VERİLMESİ EKLENDİ
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