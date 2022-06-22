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GÜNCELLEME - Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

22.06.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, esnafa zorla kepenk kapattırdığı, dağa çıkması için çocukları ikna etmeye çalıştığı, ölen örgüt mensuplarının cenaze işlemlerini organize ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin adreslerine, Özel Harekat polislerinin desteğiyle "Şahmeran" adı verilen operasyon düzenledi.

Operasyon yapılan evlerin kapılarını koçbaşıyla kıran ekipler, sokak girişlerinde de önlem aldı, şüphelilerin evlerini aradı.

Adreslerdeki aramalarda, toplatma kararı bulunan kitaplar, 2 bez parçası, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonda, aralarında eski BDP Tarsus İlçe Başkanı Ahmet Kızmaz'ın da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve adreslerinde bulunamayan 8 şüpheliden 3'ünün yurt dışına kaçtığı belirlendi. Diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

GÜNCELLEME - Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

GÖZALTI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Mersin'de 20 PKK/KCK şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Mersin'de 20 PKK/KCK şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Mersin'de 20 PKK/KCK şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Mersin'de 20 PKK/KCK şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Mersin'de 20 PKK/KCK şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Mersin'de 20 PKK/KCK şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Mersin'de 20 PKK/KCK şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Mersin'de 20 PKK/KCK şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Mersin'de 20 PKK/KCK şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Mersin'de 20 PKK/KCK şüphelisi hakkında gözaltı kararı

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