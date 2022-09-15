GÜNCELLEME - Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 8 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden operasyonla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Mersin Emniyet Müdürlüğünün tespit ettiği 10 şüpheliden, aralarında örgütün 'değer ailesi' olarak tanımladığı, örgüt adına kırsal alanda faaliyet yürütürken etkisiz hale getirilmiş örgüt mensuplarının birinci derecede aile yakınlarından olanların bulunduğu anlaşılan 8 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

- Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışan 8 kişi gözaltına alındı - İl Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerin arasında etkisiz hale getirilen teröristlerin birinci derece yakınlarının olduğunu açıkladı GÖZALTI SAYISI VE EMNİYET AÇIKLAMASI EKLENDİ

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