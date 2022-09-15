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GÜNCELLEME - Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 8 zanlı yakalandı

15.09.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışan 8 kişi gözaltına alındı - İl Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerin arasında etkisiz hale getirilen teröristlerin birinci derece yakınlarının olduğunu açıkladı GÖZALTI SAYISI VE EMNİYET AÇIKLAMASI EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanı 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen 10 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Büyükşehir Belediyesinde çalıştıkları belirlenen zanlıların yakalanması için özel harekat polislerinin de desteğiyle adreslere düzenlenen operasyonlarda 8 zanlı yakalandı.

Adresinde bulunamayan 2 şüpheli aranıyor.

- "Gözaltındaki 8 kişi etkisiz hale getirilen teröristlerin yakınları"

İl Emniyet Müdürlüğünden operasyonla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Mersin Emniyet Müdürlüğünün tespit ettiği 10 şüpheliden, aralarında örgütün 'değer ailesi' olarak tanımladığı, örgüt adına kırsal alanda faaliyet yürütürken etkisiz hale getirilmiş örgüt mensuplarının birinci derecede aile yakınlarından olanların bulunduğu anlaşılan 8 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Operasyona 180 polisin katıldığının bilgisi verilen açıklamada, şüphelilerin 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinin Mersin Büyükşehir Belediyesinde işe girdikleri ve çalışmaya devam ettikleri belirtildi.

GÜNCELLEME - Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 8 zanlı yakalandı

- Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışan 8 kişi gözaltına alındı - İl Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerin arasında etkisiz hale getirilen teröristlerin birinci derece yakınlarının olduğunu açıkladı GÖZALTI SAYISI VE EMNİYET AÇIKLAMASI EKLENDİ

Mersin'de 10 PKK/KCK şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

Mersin'de 10 PKK/KCK şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

Mersin'de 10 PKK/KCK şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

Mersin'de 10 PKK/KCK şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

Mersin'de 10 PKK/KCK şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

Mersin'de 10 PKK/KCK şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

Mersin'de 10 PKK/KCK şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

Mersin'de 10 PKK/KCK şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

Mersin'de 10 PKK/KCK şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

Mersin'de 10 PKK/KCK şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

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polis Mersin Mersin Büyükşehir Belediyesi operasyon terör örgütü

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