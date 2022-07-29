GÜNCELLEME - Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu"nda yakalanan 21 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Polis ekipleri, dün, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ve Akdeniz Belediyesinin HDP'li Meclis üyeleri Nevzat Baran, Ali Tanrıverdi, Nuriye Aslan ve Mehmet Bitkin'in de arasında olduğu 21 şüpheliyi gözaltına almıştı.

MERSİN (AA) - Mersin 'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyon u"nda yakalanan 21 şüpheliden 4'ü tutuklandı, aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ile Akdeniz Belediyesinin 4 HDP'li Meclis üyesinin de bulunduğu 17 zanlı serbest bırakıldı.

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