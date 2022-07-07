GÜNCELLEME - Mersin'de semt pazarında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, semt pazarında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri çocuk 10 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Yarbay Şemsettin Mahallesi'ndeki semt pazarında, pazarcılar M.Ç. (41) ile F.A. (40) arasında araç park etme nedeniyle tartışma çıktı.

Pazarcıların yakınlarının da dahil olmasıyla tartışma, kavgaya dönüştü.

Tüfek ve bıçağın kullanıldığı kavgada, alışveriş yaptıkları sırada saçmaların isabet ettiği Fatma K. (47), Selahattin K. (52), Hacıbey K. (70), Hakkı G. (62), Havana K. (52), Şükrü Ç. (30), İbrahim G. (28), Hasan B. (21), Bünyamin Y. (19) ve Cihan Y. (14) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, pazarcılar M.Ç. ve F.A. ile kavgaya karıştıkları tespit edilen Y.A, A.Ç, ve İ.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada 2 tüfek ele geçirildi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.