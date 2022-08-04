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  4. GÜNCELLEME - Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başlatıldı

GÜNCELLEME - Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başlatıldı

04.08.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangına müdahale sırasında düşerek yaralanan bir orman personeli ile dumandan etkilenen 2 işçi tedaviye alındı GELİŞMELER EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'de dün başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda, dün henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına, gece boyunca ekiplerin müdahalesi karadan devam etti.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazözün görev aldığı çalışmalarda, sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere müdahalede güçlük çekilen bölgeye hortum çekildi.

Dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale, günün ilk ışıklarıyla 5 helikopterle yeniden başladı.

Zorlu arazi koşullarında yangını söndürme çalışmalarını sürdüren ekipten bir Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü personeli, yamaçtan düşerek yaralandı.

AFAD ekiplerince kurtarılan personel ile müdahale sırasında dumandan etkilenen Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü çalışanı 2 işçi, Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda, dün yangın çıkmıştı.

GÜNCELLEME - Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başlatıldı

- Yangına müdahale sırasında düşerek yaralanan bir orman personeli ile dumandan etkilenen 2 işçi tedaviye alındı GELİŞMELER EKLENDİ

Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başlatıldı

Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başlatıldı

Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başlatıldı

Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başlatıldı

Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başlatıldı

Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başlatıldı

Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başlatıldı

Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başlatıldı

Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başlatıldı

Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başlatıldı

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