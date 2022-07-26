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GÜNCELLEME - Muğla'da evden ziynet eşyaları çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

26.07.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir evden 550 bin liralık ziynet eşyaları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 22 Temmuz'da A.E.T'nin evinden yaklaşık 550 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin olayın ardından taksiyle Yatağan ilçesine gittiğini, buradan da bir otomobille Aydın'ın Nazilli ilçesine ulaştıklarını tespit etti.

Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüpheliler E.D, G.U, Y.U, E.Y. ve Ö.U, Aydın'ın Efeler ilçesinin Umurlu Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Tamamının suç kaydı bulunan şüphelilerden, çete lideri olduğu ileri sürülen E.D'nin "hırsızlık" suçundan 52 suç kaydının bulunduğu belirtildi.

Daha önce Adana, Hatay, Osmaniye, Kilis, Burdur, Aydın ve Isparta'da da hırsızlık yaptıkları iddia edilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çete lideri olduğu ileri sürülen E.D. ile G.U. ve Y.U. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler E.Y. ile Ö.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNCELLEME - Muğla'da evden ziynet eşyaları çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

- Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Muğla'da evden ziynet eşyaları çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Muğla'da evden ziynet eşyaları çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Muğla'da evden ziynet eşyaları çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Muğla'da evden ziynet eşyaları çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Muğla'da evden ziynet eşyaları çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Muğla'da evden ziynet eşyaları çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Muğla'da evden ziynet eşyaları çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Muğla'da evden ziynet eşyaları çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

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