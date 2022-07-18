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GÜNCELLEME - Ordu'da şiddetli yağış hasara yol açtı

18.07.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı tarım arazileri, ev ve iş yerlerinin zarar gördüğü kentte, balıkçı barınağına demirli 2 tekne battı DETAYLAR EKLENDİ

Ordu'da gece etkili olan şiddetli yağış sonucu barınakta demirli 2 balıkçı teknesi battı, bazı tarım arazileri, ev ve iş yerleri zarar gördü.

Kentte gece başlayan şiddetli yağış Fatsa, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde aralıklarla devam ediyor.

Fatsa ilçesine bağlı Ilıcalar Mahallesi'nde bazı tarım arazileri su altına kaldı. Bir çiftlikte suyla dolan ahırdaki 10 büyükbaş hayvan, çalışan tarafından kurtarıldı. Bir üreticiye ait yaklaşık 50 tavuk ise telef oldu.

İlçedeki Yalıköy Balıkçı Barınağı'nda demirli 2 balıkçı teknesinin battığı yağış sebebiyle dere yataklarından gelen odun parçaları barınağa doldu.

Yalıköy Deresi üzerindeki demir köprü zarar görürken bazı elektrik direklerinin de yıkıldığı görüldü.

Yalıköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Mollaoğlu, gazetecilere, yağış nedeniyle barınağın ciddi hasar gördüğünü belirterek, iki amatör balıkçı teknesinin battığını söyledi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da bölgede hasara uğrayan yerlerde incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şiddetli yağış sonucu Altınordu ilçesinde de bazı evlerin bodrum katları ile iş yerlerinde su baskını oluştu. İş yeri ve ev sahipleri, belediye ekiplerinin desteğiyle suyu tahliye etmeye çalıştı.

Perşembe ilçesine bağlı Yarlı Mahallesi'nde toprak kayması nedeniyle 4 ev zarar gördü. Ekipler, iş makineleriyle toprak kaymasına müdahale ediyor.

Kentte yağış sebebiyle bazı ırmakların debisinin de yükseldiği gözlemlendi.

Ordu Valiliği, Meteoroloji'nin Ordu için aşırı yağış uyarısı verdiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

GÜNCELLEME - Ordu'da şiddetli yağış hasara yol açtı

- Bazı tarım arazileri, ev ve iş yerlerinin zarar gördüğü kentte, balıkçı barınağına demirli 2 tekne battı DETAYLAR EKLENDİ

Ordu'da şiddetli yağış su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu

Ordu'da şiddetli yağış su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu

Ordu'da şiddetli yağış su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu

Ordu'da şiddetli yağış su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu

Ordu'da şiddetli yağış su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu

Ordu'da şiddetli yağış su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu

Ordu'da şiddetli yağış su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu

Ordu'da şiddetli yağış su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu

Ordu'da şiddetli yağış su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu

Ordu'da şiddetli yağış su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu

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Anahtar Kelimeler:
Ordu barınak tekne

Ordu Namaz Vakitleri 19 Temmuz Salı

İmsak
03:14
Sabah
05:05
Öğle
12:40
İkindi
16:37
Akşam
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Yatsı
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