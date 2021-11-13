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GÜNCELLEME - Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

13.11.2021 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Söğütlügöl köyü yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Bölgeye sevk edilen orman işletmesine bağlı 16 arazöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

GÜNCELLEME - Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Osmaniye'de çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor

Osmaniye'de çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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