GÜNCELLEME - Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, havadan helikopter ve uçak ile karadan da arazözler ve iş makineleriyle müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla, helikopter ve uçakla müdahaleye ara verildi.

Yerleşim yerlerine yakın olan yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler de tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kadirli ilçesindeki Karatepe köyü ve Aslantaş Barajı civarına kadar yayılan yangını kontrol altına alma çalışmaları, karadan müdahaleyle sürüyor.

- Vali Yılmaz'dan bölgede inceleme

Vali Erdinç Yılmaz, Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki söndürme çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Karatepe kara yolu Babaoğlan mevkisinde gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, merkeze bağlı Dereobası bölgesindeki orman yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah orası kısa süre sonra kontrol altına alınacak. Kazmaca köyü civarındaki yangınımız devam ediyor. Diğer taraftaki yangın söndürüldüğünde oradaki bütün yangın söndürme araçlarını, helikopterleri bu alana yönlendireceğiz. İnşallah burayı da kontrol altına alacağız. Bu bölgedeki, Aslantaş Barajı civarındaki yangının elektrik tellerinin çarpışması sonucu çıkan kıvılcımdan kaynaklandığının görgü tanıkları var. O yönde bilgimiz var. Doğru olma ihtimalinin de yüksek. Dereobası bölgesindeki araştırmalarımız ise devam ediyor."