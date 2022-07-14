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GÜNCELLEME - Osmaniye'de katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangın kontrol altında

14.07.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de ormanlık alan yakınında bulunan katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangın, havadan ve karada müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yaverpaşa Mahallesi'ndeki katı atık bertaraf tesisinde yangın çıkması üzerine durum yetkililere bildirildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin tesis çevresinde güvenlik önlemi aldığı yangına itfaiye müdahale etti.

Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve helikopter de yangının tesisin yakınındaki ormanlık alana sıçramaması için söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tesiste soğutma çalışmaları sürüyor.

GÜNCELLEME - Osmaniye'de katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangın kontrol altında

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Osmaniye'de katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Osmaniye'de katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Osmaniye'de katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Osmaniye'de katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Osmaniye'de katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Osmaniye'de katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Osmaniye'de katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Osmaniye'de katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

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