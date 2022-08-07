GÜNCELLEME - Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangın kontrol altında

Merkeze bağlı Yarpuz köyündeki ormanlık ve örtülük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangın , havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz