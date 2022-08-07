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GÜNCELLEME - Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangın kontrol altında

07.08.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Yarpuz köyündeki ormanlık ve örtülük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 3 uçak ve 5 yer ekibi sevk edildi.

Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

GÜNCELLEME - Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangın kontrol altında

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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yangın Osmaniye

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