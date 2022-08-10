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GÜNCELLEME - Sakarya'da denizde kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

10.08.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇOCUĞUN CESEDİNİN BULUNMASI EKLENDİ

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde kaybolan kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

Küçükboğaz mevkisinde ailesiyle denize gelen İ.E. (13), arkadaşlarıyla suyun kenarında oynadığı sırada dalgalara kapıldı.

Aynı bölgede boğulma tehlikesi geçiren başka bir çocuk çevredekiler tarafından kurtarılarak Karasu Devlet Hastanesine kaldırılırken, İ.E. ise gözden kayboldu.

Cankurtaran ve dalgıç ekipleri suda ve dronla havadan arama çalışması yürüttü. Bölgeye çağrılan sahil güvenlik botu da İ.E'yi aradı.

Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Belediye Başkanı İshak Sarı, emniyet müdürü, sahil güvenlik ve jandarma komutanları da çalışmaları takip etti.

İ.E'nin cansız bedeni, kıyıda arama yapan jandarma ekiplerince kaybolduğu yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Küçük Karasu Mahallesi mevkisinde bulundu.

GÜNCELLEME - Sakarya'da denizde kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

ÇOCUĞUN CESEDİNİN BULUNMASI EKLENDİ

Sakarya'da 13 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

Sakarya'da 13 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

Sakarya'da 13 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

Sakarya'da 13 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

Sakarya'da 13 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

Sakarya'da 13 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

Sakarya'da 13 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

Sakarya'da 13 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

Sakarya'da 13 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

Sakarya'da 13 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

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