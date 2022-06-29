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GÜNCELLEME - Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

29.06.2022 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Çetin Oktay Kaldırım: - "Cana gelen bir şey yok. Alandere ve Demiraçma mahallelerimizde 10'a yakın ev ve iş yerinde su basması şeklinde ufak sıkıntılar oldu. Ekiplerimiz gece boyu çalışmalarına devam edecek" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sağanağın ardından oluşan taşkın nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Batı Karadeniz'de etkili olan yağışın ardından Demiraçma, Alandere, Yayla, Hızar mahallelerinde taşkınlar meydana geldi.

Özellikle Demiraçma Mahallesi'nde yollar ve tarım arazileri su altında kaldı, evlerin bahçelerini ve giriş katlarını su bastı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, Demiraçma ve Alandere mahallelerinde incelemelerde bulundu, vatandaşların evlerine giderek sohbet etti.

Kaldırım, gazetecilere, iki mahallede sıkıntı yaşandığını ancak önceden alınan tedbirler, kurumlar ile vatandaşların teyakkuzda olması sonucu herhangi bir kaybın yaşanmadığını bildirdi.

Tüm ekiplerin sahada olduğunu belirten Kaldırım, "Cana gelen bir şey yok. Alandere ve Demiraçma mahallelerimizde 10'a yakın ev ve iş yerinde su basması şeklinde ufak sıkıntılar oldu. Vidanjörler, iş makineleri sevk edildi. Ekiplerimiz gece boyu çalışmalarına devam edecek. Tarım arazilerinde de sıkıntı var mı yok mu ekiplerimiz sahada çalışmalarını yaparak, vatandaşımızın nerede sıkıntısı varsa giderecekler." dedi.

Vali Kaldırım, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar da Demiraçma Mahallesi'nde geçen seneki sıkıntılara benzer durumların yaşandığını belirtti.

Yağışın devam etmesi durumunda tablonun ağırlaşabileceğine dikkati çeken Acar, "Şu anda can kaybı yok, ulaşılamayan vatandaşımız yok. Dünden bu yana zaten uyarılar yapılmıştı." diye konuştu.

Acar, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın dünden bu yana ilçede su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunduğunu aktararak, "Demiraçma Mahallemizde de vatandaşlarımızla oturup konuşmuştuk. Birkaç günün sıkıntılı geçeceğini ve teyakkuzda olmamız gerektiğini hep birlikte teyit etmiştik." şeklinde konuştu.

Üst noktalarda bulunan Selahiye Mahallesi'nde de su baskınlarıyla ilgili sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Acar, tüm ekiplerin olay mahallinde iş makineleriyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

GÜNCELLEME - Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

- Vali Çetin Oktay Kaldırım: - "Cana gelen bir şey yok. Alandere ve Demiraçma mahallelerimizde 10'a yakın ev ve iş yerinde su basması şeklinde ufak sıkıntılar oldu. Ekiplerimiz gece boyu çalışmalarına devam edecek" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı

Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı

Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı

Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı

Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı

Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı

Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı

Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı

Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı

Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı

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