YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. GÜNCELLEME - Sakarya'da serinlemek için girdiği gölde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

GÜNCELLEME - Sakarya'da serinlemek için girdiği gölde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

24.08.2021 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KAYIP KİŞİNİN CESEDİNİN BULUNMASI EKLENDİ

Sakarya'da Sapanca Gölü'ne serinlemek için girdikten sonra kaybolan bir kişinin cesedi bulundu.

Aşağıdereköy mevkisinde, dün gece arkadaşlarıyla Sapanca Gölü'ne açılan ve serinlemek için suya girdiği belirtilen Cihan Genç'i (33) arama çalışmaları ikinci gününde sürdürüldü.

Genç'i bulabilmek için polis, jandarma Arama Kurtarma Su Altı ve AFAD ekipleri gölde arama çalışması yaptı.

Ekipler tarafından bulunan Cihan Genç'in cansız bedeni kıyıya getirildi.

Savcılık incelemesi ve ailenin teşhisi sonrası cenaze aracına konulan ceset, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Bu sırada olay yerinde bekleyen Genç'in yakınları sinir krizi geçirdi. Fenalaşan kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Aşağıdereköy mevkisinde Cihan Genç (33), Sümeyye Hüda Gümüş ve Hümeyra Gülname Yılmaz ile Vural T, tekneyle Sapanca Gölü'ne açılmış, kıyıdan uzaklaştıktan sonra serinlemek için suya atlayan Genç'in, bir süre gözden kaybolması üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

Teknedeki Vural T. ile Sümeyye Hüda Gümüş ve Hümeyra Gülname Yılmaz ise teknenin bulunduğu yerde sabitlenmesinin ardından AFAD ekipleri tarafından botla karaya çıkarılmıştı.

GÜNCELLEME - Sakarya'da serinlemek için girdiği gölde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

KAYIP KİŞİNİN CESEDİNİN BULUNMASI EKLENDİ

Sakarya'da serinlemek için girdiği gölde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Sakarya'da serinlemek için girdiği gölde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Sakarya'da serinlemek için girdiği gölde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Sakarya'da serinlemek için girdiği gölde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Sakarya'da serinlemek için girdiği gölde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Sakarya'da serinlemek için girdiği gölde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 24 Ağustos Salı

İmsak
04:38
Sabah
06:10
Öğle
13:06
İkindi
16:50
Akşam
19:51
Yatsı
21:18

Sakarya Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Salı

Büyük Eczanesi
Adapazari
Dilek Eczanesi
Yenikent
Gündoğar Eczanesi
Adapazari
Cinal Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Fulya Çiloğlu Eczanesi
Erenler
Anadolu Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı

Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz: "Hedefimiz kesinlikle ligde kalmak"

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz: "Hedefimiz kesinlikle ligde kalmak"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.