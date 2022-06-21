GÜNCELLEME - Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 45 zanlı yakalandı

Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, hakkında gözaltı kararı verilen 59 şüpheliden 45'i yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca "Örgüt faaliyeti çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin 19 ilde kendileri, yakınları veya üçüncü şahıslar olan 57 kişi adına 141 şirket tescili yaptırdıkları, 161 kişinin temin edilen iş göremezlik raporu üzerinden SGK'den 529 sağlık raporuna istinaden 23 milyon 901 bin 297 lira kamu zararına yol açtığı tespit edildi.

Aralarında örgüt elebaşı, muhasebe sorumlusu, aile sağlığı merkezi hekimi, özel sağlık kurumu sağlık çalışanı, emekli sağlık çalışanının yer aldığı 198 şüphelinin belirlenmesinin ardından Samsun'da 32, Mardin'de 20, İstanbul'da 3, Elazığ'da 1, İzmir'de 1 ve Mersin'de 2 olmak üzere 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda dijital materyal, doktor raporu, şirket kaşesi, vekaletname, SGK bildirim evrakı, başkalarına ait hesap cüzdanı, ajanda, açığa atılmış imza bulunan çok sayıda evrak ve doküman ile pompalı tüfek ele geçirdi.

Operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.