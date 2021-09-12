YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. GÜNCELLEME - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

GÜNCELLEME - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

12.09.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen A.A, Soğuksu Mahallesi'nde yakalandı. Zanlının üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 110 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Hasköy Mahallesi'nde ise irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı tespit edilen A.C'yi takip eden ekipler, şüpheliyi İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde üzerindeki 19,99 gram metamfetamin ile yakaladı.

Yeni Mahallesi'nde 3 Eylül'de ele geçirilen 1540 kapsül sentetik ecza hap ve 30,24 gram sentetik uyuşturucuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan E.Y, Soğuksu Mahallesi'nde yakalandı.

İlkadım ve Atakum ilçesinde uyuşturucu madde sattığı bilgisi edinilen E.K'yi takibe alan ekipler, zanlının Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı bir kişide 3,69 gram metamfetamin ele geçirdi. Soruşturma kapsamında E.K'yi yakalayan ekipler, şüphelinin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu buldu.

Dört şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. ve E.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

A.A. ve A.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNCELLEME - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazar

İmsak
04:37
Sabah
06:05
Öğle
12:36
İkindi
16:09
Akşam
18:57
Yatsı
20:19

Samsun Nöbetçi Eczaneler12 Eylül Pazar

Medis Eczanesi
Ilkadimcanik
Zeytinlik Eczanesi
Ilkadimcanik
Yaşar Doğu Eczanesi
Ilkadimcanik
Çiğdem Eczanesi
Atakum
Sevinç Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İlkokulda İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadığı iddia edilen müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldı

İlkokulda İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadığı iddia edilen müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Avokado çekirdeğinden "doğal renk maddesi" üreten öğrenci TÜBİTAK yarışmasında birinci oldu

Avokado çekirdeğinden "doğal renk maddesi" üreten öğrenci TÜBİTAK yarışmasında birinci oldu

İzmir'de 5. kattaki evinin balkonundan düştüğü belirtilen kadın öldü

İzmir'de 5. kattaki evinin balkonundan düştüğü belirtilen kadın öldü

Şişecam, cama dair tüm lojistik operasyonlarını tek merkezden yönetecek

Şişecam, cama dair tüm lojistik operasyonlarını tek merkezden yönetecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.