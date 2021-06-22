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GÜNCELLEME - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

22.06.2021 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Samsun'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde, S.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenleyen polis, zanlının üzerinde ve ikametinde yaptığı aramada 5,41 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar metamfetamin, sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Aynı mahallede irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi elde edilen Ö.K'yi de yakalayan ekipler, üzerinde yaptıkları aramada 56,43 gram sentetik uyuşturucu buldu.

İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde ise uyuşturucu ticareti yapan Y.G'nin ikametinde arama yapan ekipler, 2 paket halinde 305,84 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ile hassas terazi ele geçirdi, Y.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ö.K. ve Y.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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GÜNCELLEME - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

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