GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Bafra Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alınan S.K, ablaları A.K. ve E.K. ile yeğeni S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Bafra Doğanca Mahallesi'nde 4 kişinin uyuşturucu madde yetiştirerek ticaretini yaptıkları bilgisi üzerine 5 Ekim'de operasyon düzenlenmiş, bir ikamet ve eklentileri ile mısır tarlasında yapılan aramada 360 kilogram esrar, 354 kök Hint keneviri ile silahlar ele geçirilmişti. Operasyonda 4 şüpheli yakalanmıştı.
ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz