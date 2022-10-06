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GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

06.10.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Bafra Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alınan S.K, ablaları A.K. ve E.K. ile yeğeni S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bafra Doğanca Mahallesi'nde 4 kişinin uyuşturucu madde yetiştirerek ticaretini yaptıkları bilgisi üzerine 5 Ekim'de operasyon düzenlenmiş, bir ikamet ve eklentileri ile mısır tarlasında yapılan aramada 360 kilogram esrar, 354 kök Hint keneviri ile silahlar ele geçirilmişti. Operasyonda 4 şüpheli yakalanmıştı.​​​​​​​

GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı adliyede

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı adliyede

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı adliyede

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı adliyede

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı adliyede

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı adliyede

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Anahtar Kelimeler:
Samsun narkotik

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Samsun Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Perşembe

Sevgi Eczanesi
Ilkadim
Eda Eczanesi
Ilkadim
Yeni Hayat Eczanesi
Canik
Vural Eczanesi
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