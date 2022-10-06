GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Bafra Doğanca Mahallesi'nde 4 kişinin uyuşturucu madde yetiştirerek ticaretini yaptıkları bilgisi üzerine 5 Ekim'de operasyon düzenlenmiş, bir ikamet ve eklentileri ile mısır tarlasında yapılan aramada 360 kilogram esrar, 354 kök Hint keneviri ile silahlar ele geçirilmişti. Operasyonda 4 şüpheli yakalanmıştı.​​​​​​​

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