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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da göçük meydana gelen sokaktaki 14 ev tahliye edilecek

23.06.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müze yetkililerinin alanda inceleme yapması eklendi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, göçük meydana gelen sokaktaki 14 evin tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

Atatürk Mahallesi 7. Sokak sakinleri, bir evin bahçesinde ve sokakta göçük meydana gelmesi üzerine durumu polis, AFAD ve zabıta ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çevre güvenliği alarak bölgede inceleme yaptı.

Sokağı araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler, bölgede bulunan 14 evin boşaltılması için çalışma başlattı.

Bölgeye gelen Şanlıurfa Müzesi görevlilerince alanda yapılan ilk incelemede, bölgeden kanalizasyon sistemine ait bazı boruların geçtiği ve tarihi bir buluntuya şu an için ulaşılmadığı öğrenildi.

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da göçük meydana gelen sokaktaki 14 ev tahliye edilecek

- Müze yetkililerinin alanda inceleme yapması eklendi

Şanlıurfa'da göçük meydana gelen sokaktaki 14 ev tahliye edilecek

Şanlıurfa'da göçük meydana gelen sokaktaki 14 ev tahliye edilecek

Şanlıurfa'da göçük meydana gelen sokaktaki 14 ev tahliye edilecek

Şanlıurfa'da göçük meydana gelen sokaktaki 14 ev tahliye edilecek

Şanlıurfa'da göçük meydana gelen sokaktaki 14 ev tahliye edilecek

Şanlıurfa'da göçük meydana gelen sokaktaki 14 ev tahliye edilecek

Şanlıurfa'da göçük meydana gelen sokaktaki 14 ev tahliye edilecek

Şanlıurfa'da göçük meydana gelen sokaktaki 14 ev tahliye edilecek

Şanlıurfa'da göçük meydana gelen sokaktaki 14 ev tahliye edilecek

Şanlıurfa'da göçük meydana gelen sokaktaki 14 ev tahliye edilecek

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