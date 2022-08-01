YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuğun cesedi bulundu

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuğun cesedi bulundu

01.08.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇOCUĞUN CESEDİNİN BULUNMASI EKLENDİ

Şanlıurfa'da dün düştüğü sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu.

Haliliye ilçesi kırsal Şeyhçoban Mahallesi'nde, dün koyunlarını otlatırken dengesini kaybederek sulama kanalına düşen Mahmut Davizan'ı (14) arama çalışmaları bölgede devam etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, olay yerinden itibaren yaklaşık 30 kilometrelik bir alanda arama çalışması yaptı.

Ekipler, çocuğun kanala düştüğü yerin 30 kilometre uzağında cesetle karşılaştı.

Mahmut Davizan'a ait olduğu belirlenen ceset, işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'da dün sulama kanalına düştüğü belirtilen Mahmut Davizan'ı arama çalışması başlatılmış, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verilmişti.

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuğun cesedi bulundu

ÇOCUĞUN CESEDİNİN BULUNMASI EKLENDİ

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk aranıyor

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk aranıyor

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk aranıyor

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk aranıyor

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk aranıyor

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk aranıyor

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk aranıyor

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk aranıyor

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk aranıyor

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk aranıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:22
Öğle
12:36
İkindi
16:25
Akşam
19:40
Yatsı
21:08
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yakın tarihe işaret etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

Yakın tarihe işaret etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Operasyon 27 saat sürdü! Beyinleri kaynaşan yapışık ikizler...

Operasyon 27 saat sürdü! Beyinleri kaynaşan yapışık ikizler...

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.