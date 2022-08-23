GÜNCELLEME - Silivri'de polisleri bıçaklayan zanlı, silahla vurularak yakalandı

İSTANBUL (AA) - İçişler Bakanı Süleyman Soylu, Silivri'de bir kişi tarafından bıçakla saldırıya uğrayan 2 polisin hafif şekilde yaralandığını belirterek polislerin durumlarının iyi olduğunu söyledi.
Silivri Kaymakamlığı çevresinde bekleyen polis memurlarına yaklaşan şüpheli yanında taşıdığı bıçakla saldırdı. İki polis memuru saldırıda yaralanırken şüpheli ise silahla vurularak yakalandı. Yaralanan 2 polis memuru ile şüpheli, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- "Arkadaşlar gereğini yerine getirmiş"
İçişler Bakanı Soylu, bir dizi ziyaret için geldiği Silivri'de polise yönelik saldırıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Soylu, polislere saldırdıktan sonra yakalanan şahsın bilinen biri olduğunu belirterek "Daha önce, bizim Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) timimiz var, ekibimiz var. Bunların birkaç kez görüştüğü, Silivri'de mukim ve biraz da adli dengesinin ailesi tarafından da defalarca bildirilip şikayetçi olunduğu, son zamanlarda da bu, uzun zamandır mücadele edilen Halis Bayancuk grubu var. O grubun videolarına aşina olmuş. Zannediyorum ondan etkilenerek bir şey yapmaya çalışmış. Arkadaşlar gereğini yerine getirdi. İki polisimizin hafif yaraları var, onlar da iyiler." diye konuştu.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "İki polisimizin hafif yaraları var, onlar iyiler" - (Şüpheli) Son zamanlarda da bu, uzun zamandır mücadele edilen Halis Bayancuk grubu var. O grubun videolarına aşina olmuş. Zannediyorum ondan etkilenerek bir şey yapma
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