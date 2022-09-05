YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. GÜNCELLEME - Trabzon'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

GÜNCELLEME - Trabzon'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

05.09.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CENAZEYE ULAŞILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Trabzon'un Arsin ilçesinde dün denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Çakırözü köyündeki camide imam olarak görev yapan Abdüllatif Kıraç (23), arkadaşlarıyla dün akşam saatlerinde Arsin ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde sahilden denize girdi.

Kıraç, bir süre sonra akıntıya kapılarak denizde kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi ancak aramalara rağmen Kıraç'a ulaşılamadı.

Ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde tekrar başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar ile Trabzon Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri'nce (DEGAK) yapılan aramalarda Kıraç'ın cansız bedeni, akıntıya kapıldığı bölgenin yakınlarında bulundu.

Denizden çıkarılan Kıraç'ın cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

GÜNCELLEME - Trabzon'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

- CENAZEYE ULAŞILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Trabzon'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazartesi

İmsak
04:15
Sabah
05:45
Öğle
12:25
İkindi
16:03
Akşam
18:56
Yatsı
20:19
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Böylesi ancak filmlerde olur! Resmen öldü ama...

Böylesi ancak filmlerde olur! Resmen öldü ama...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.