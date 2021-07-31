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GÜNCELLEME - Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

31.07.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGIN ALANINA YAKIN BÖLGEDEKİ EVLERİN TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Uşak'ın merkez Göğem köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Göğem Köyü göl mevkisindeki ormanlık alanda duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu, Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine hızla olay yerine giden 7 arazöz, iki iş makinesi ve Uşak Belediyesi İtfaiyesine bağlı 7 araç yangına müdahale etmeye başladı. Çevre illerden araç takviyesi istendiği öğrenildi.

Yerleşim yerine yakın alanda başlayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Ekipler, yanan alanın yakınındaki bölgedeki evlerin tedbir amaçlı boşaltılması için çalışma başlattı. Bölgedeki evlerde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

GÜNCELLEME - Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

YANGIN ALANINA YAKIN BÖLGEDEKİ EVLERİN TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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yangın Uşak

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