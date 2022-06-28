YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. GÜNCELLEME - Uşak'ta iki katlı tekstil atölyesindeki yangın söndürüldü

GÜNCELLEME - Uşak'ta iki katlı tekstil atölyesindeki yangın söndürüldü

28.06.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Uşak'ta iki katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kalfa Mahallesi İkinci Çanlı Sokak'taki iki katlı tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Atölyede, geri dönüşüme gönderilen tekstil atıklarından elyaf üretimi yapıldığı öğrenildi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

GÜNCELLEME - Uşak'ta iki katlı tekstil atölyesindeki yangın söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Uşak'ta iki katlı tekstil atölyesindeki yangın söndürüldü

Uşak'ta iki katlı tekstil atölyesindeki yangın söndürüldü

Uşak'ta iki katlı tekstil atölyesindeki yangın söndürüldü

Uşak'ta iki katlı tekstil atölyesindeki yangın söndürüldü

Uşak'ta iki katlı tekstil atölyesindeki yangın söndürüldü

Uşak'ta iki katlı tekstil atölyesindeki yangın söndürüldü

Uşak'ta iki katlı tekstil atölyesindeki yangın söndürüldü

Uşak'ta iki katlı tekstil atölyesindeki yangın söndürüldü

Uşak'ta iki katlı tekstil atölyesindeki yangın söndürüldü

Uşak'ta iki katlı tekstil atölyesindeki yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın

Uşak Namaz Vakitleri 29 Haziran Çarşamba

İmsak
03:42
Sabah
05:33
Öğle
13:11
İkindi
17:05
Akşam
20:38
Yatsı
22:21
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her hali faydalı! Doğal afrodizyak, cinsel gücü artırıyor

Her hali faydalı! Doğal afrodizyak, cinsel gücü artırıyor

Ayakta yapıyorsanız... Verdiği zarar inanılmaz

Ayakta yapıyorsanız... Verdiği zarar inanılmaz

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Alırken iki kere düşünün! Ölümcül risk taşıyor

Alırken iki kere düşünün! Ölümcül risk taşıyor

310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girdiler!

310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girdiler!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.