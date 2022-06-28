GÜNCELLEME - Uşak'ta iki katlı tekstil atölyesindeki yangın söndürüldü

Uşak'ta iki katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kalfa Mahallesi İkinci Çanlı Sokak'taki iki katlı tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Atölyede, geri dönüşüme gönderilen tekstil atıklarından elyaf üretimi yapıldığı öğrenildi.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ
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