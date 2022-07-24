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GÜNCELLEME - Uşak'ta makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

24.07.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Uşak'ta makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Uşak-İzmir kara yolu Yenişehir rampaları mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle, jandarma ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına, 2 helikopter, 14 arazöz, 2 itfaiye aracı, 2 iş makinesi ve 2 su tankeri ile müdahale edildi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 5,5 hektarlık makilik alan zarar gördü.

Öte yandan yangın bölgesine gelen Uşak Vali Yardımcısı Eyüp Fırat yangınla ilgili Uşak Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin'den bilgi aldı.

GÜNCELLEME - Uşak'ta makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

- YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Uşak'ta makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ta makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ta makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ta makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ta makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ta makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ta makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ta makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ta makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ta makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Anahtar Kelimeler:
yangın hava kara müdahale

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