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  4. GÜNCELLEME - Uşak'ta tarım arazileri ve meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Uşak'ta tarım arazileri ve meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

11.08.2021 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI ve DETAYLAR EKLENDİ

Uşak'ın Ulubey ilçesinde, tarım arazisi ve meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İnay köyü yakınlarındaki tarım arazileri ve meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın bölgesine Uşak Orman İşletme Müdürlüğü, Uşak Belediyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına, 1 helikopter, 9 arazöz, 6 iş makinesi, 6 ilk müdahale aracı ve çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Köylülerin de traktörler ve tankerlerle söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 90 hektar tarım arazisi, 10 hektar da meşelik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Ulubey Kaymakamı İsmail Erdoğan, Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, Uşak Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin ve Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

GÜNCELLEME - Uşak'ta tarım arazileri ve meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI ve DETAYLAR EKLENDİ

Uşak'ta tarım arazileri ve meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ta tarım arazileri ve meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ta tarım arazileri ve meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ta tarım arazileri ve meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ta tarım arazileri ve meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ta tarım arazileri ve meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ta tarım arazileri ve meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ta tarım arazileri ve meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ta tarım arazileri ve meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ta tarım arazileri ve meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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